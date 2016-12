Mistresses Der Labradoodle

Zack Kilmer taucht bei Savi auf. Am Anfang ist nicht klar, was Zack von Savi möchte, doch dann outet er sich als Fahrer des anderen Unfallwagens. Inzwischen bekommen Joss und Harry einen Tisch auf einer Party um $ 5.000 angeboten. Sie wollen dort weitere Geschäftskontakte knüpfen, um ihr Partyservice auszubauen. Harry ist das viel zu teuer, doch Joss nimmt das Angebot an. Und Daniel will mehr über April erfahren und ihre Freunde kennen lernen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)