Shameless Der amerikanische Traum

Nachdem Fiona ihren Job bei der Sondermüllentsorgung verloren hat, setzt sie alles auf eine Karte. Sie will sich als Party-Promoterin versuchen und bekommt eine Chance in dem Club, in dem sie ab und zu kellnert. Mit dem Geld, das eigentlich für die Grundstückssteuer gedacht war, gönnt sich Fiona eine schöne Nacht. Frank versucht, sich wieder im Haus breitzumachen, derweil ist Jimmy ziemlich frustriert. Estefanias Vater hat einen Mann vor der Tür abgestellt, der ihn Tag und Nacht im Auge behalten soll.