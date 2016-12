K 3 Liebe im Doppelpack

Die K3 Girls werden nach Tibet gerufen. Dort sollen sie auf einer Verlobungsfeier aufspielen. Kaum angekommen, stellt sich heraus, dass die Verlobte mitsamt den Verlobungsringen spurlos verschwunden ist. Glücklicherweise gleicht ihr Kate aufs Haar. Um die junge Frau zu finden, nimmt Kate deren Identität an und sucht mit Kim und Kylie die ganze Gegend nach ihr ab. Schließlich kommen die drei an einen Ort, an dem sich riesige Fußspuren befinden. Hat etwa das Ungeheuer Bigfoot etwas mit der Sache zu tun?



