Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Nicht nur fachliche Kompetenz, auch eine dicke Haut ist gefragt, wenn es darum geht, hochrangige Politiker zu interviewen. Journalistin Ingrid Thurnher leitet seit 10 Jahren die wichtigsten politischen Diskussionssendungen des ORF. Sieben Mal kürte sie das TV-Publikum zur beliebtesten Moderatorin und verlieh ihr den Fernsehpreis "Romy". Gleichzeitig wurde die geborene Vorarlbergerin in den sozialen Netzwerken, so wie viele ihrer Kolleginnen, angegriffen, beschimpft und sogar bedroht. Im neuen Jahr wird Ingrid Thurnher Chefredakteurin des Info- und Kulturspartensenders ORF III. In Willkommen Österreich spricht sie mit Stermann und Grissemann über die neue Herausforderung.



Wie man den kleinen Herausforderungen des Alltags mit Humor begegnet, weiß Burgschauspielerin Maria Happel. In ihrem Soloabend "Bloß nix Schweres" erzählt sie nicht ganz alltägliche Geschichten aus ihrem Leben und dem Theater. Derzeit steht sie in Goethes "Hermann und Dorothea" auf der Bühne des Burgtheaters. Das TV-Publikum kennt Maria Happel als Gerichtsmedizinerin Franziska Beck aus der Serie "Soko Donau". Stermann und Grissemann freuen sich auf ein Gespräch mit Kammerschauspielerin Maria Happel.



Weihnachtsglanz, Kerzenlicht und Tannenduft - nicht mit uns! Sagen am Ende der Sendung The Crispies. Die Wiener Indie-Rockband steht mit ihrem Song "Bad Blood" auf der WÖ-Showbühne.