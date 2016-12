Ein wichtiger geschäftlicher Termin wartet auf Kate, Kim und Kylie: In Tokio sollen sie ein Konzert zur Eröffnung einer K3-Sushikette geben. Viel lieber würde Kim aber am Jonglier-Wettbewerb teilnehmen, der zur selben Zeit stattfindet. Monatelang hat sie dafür trainiert. Zum Glück weiß Erfinder John Peter Rat. Er hat ein Zeituhr-Schaltgerät entwickelt, dank dem Kim an beiden Orten gleichzeitig sein kann. Allerdings ist Kim nicht die einzige, die von dieser Erfindung zu profitieren versucht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)