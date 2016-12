Grey's Anatomy Richtungswechsel

Derek erhält familiären Besuch. Seine Schwester Amelia kommt mit ihrer Patientin Erica ans Seattle Grace, um einen riskanten Eingriff vorzunehmen. Sie braucht bei der Operation Dereks vollste Unterstützung. Cristina und Owen besuchen eine Eheberatung und geraten während der Sitzung in einen hitzigen Streit. Indes wird Meredith mit einem heiklen Fall betraut. Ein Mann ist mit seiner Hand in einen Fleischwolf geraten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)