Die Goldbergs Halloween-Familien-Schreck

Es ist Halloween. Adam will mit den coolen Jungs gehen und nicht mehr mit Pops. Er hat sich als Rubiks-Würfel verkleidet. Durch die anderen Burschen lässt sich Adam zu einer Handlung verleiten, die er eigentlich gar nicht mitmachen wollte. Murrays Strafe lässt nicht lange auf sich warten. Und Barry geht als Hulk. Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und fragt ein Mädchen, ob es mit ihm ausgehen will. Leider vermasselt Beverly ihm die Tour.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)