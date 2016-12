Die Simpsons Auf diese Lisa können sie bauen

Grandpa beglückt die Simpsons mit einem Vorschuss auf das zu erwartenden Erbe. Großzügig verteilt er 50 Dollar an jedes seiner Familienmitglieder. Lisa investiert das Geld in ein Mikrofinanzgeschäft. Sie will damit den aufstrebenden Jungunternehmer Nelson bei der Realisierung seiner Idee unterstützen, individuell abgestimmte Fahrräder herzustellen. Marge erlebt indes eine böse Überraschung.