Two and a Half Men Tragen Schafe Lippenstift?

Seit Judith ihn verlassen hat, ist Herb nur noch ein Häufchen Elend. Walden will Abhilfe schaffen. Als zwei attraktive Pharmavertreterinnen seinen Weg kreuzen, packt er die Gelegenheit beim Schopf und lädt sie gemeinsam mit Herb in sein Strandhaus ein. In den folgenden Nächten wird gefeiert, was das Zeug hält. Als die Partys immer exzessiver werden, setzt Walden die Gäste vor die Tür. Bald aber meldet sich sein schlechtes Gewissen zurück und er beginnt sich Sorgen um Herb zu machen, den er ganz seinem Schicksal überlassen hat.