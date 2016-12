K 3 K3 total verknallt

Die K3 Girls verschlägt es nach Sidney, zum Festival des Lichts. Dort führen ihre Freunde Dee-Dee und Dwayne gerade vor laufender Kamera Skateboard-Kunststücke vor. Klar, dass die Mädchen es sich nicht nehmen lassen, vorbeizuschauen. Als Dwayne während der Dreharbeiten in Lebensgefahr gerät und Kate ihn rettet, ist es um ihn geschehen. Hals-über-Kopf verliebt er sich in Kate und liefert sich mit Dee-Dee fortan ein unerbittliches Kräftemessen um die Gunst seiner Auserwählten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)