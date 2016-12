Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Sunil, der Star

Sharukh, der große Star der Pet Shop-Tiere, ist in der Stadt. Beim Besuch am Set wird augenscheinlich, dass sich Sharukh und Sunil zum Verwechseln ähnlich sehen. Sharukh hat sein stressiges Leben als Filmstar satt und nistet sich im Tierladen ein. Umgekehrt fühlt sich Sunil als Zauberer nicht wirklich anerkannt und gibt sich als Sharukh aus. In der Rolle des anderen werden beide nicht glücklich, denn Sunil ist als Filmstar fehl am Platz und den Tieren gehen Sharukhs Starallüren schnell auf den Geist.