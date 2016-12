Unforgettable Wer ist Mr. Kilborn?

Carrie soll undercover eine kriminelle Gruppe ausspionieren, die einen Banküberfall in Manhattan vorbereitet. Ihren Anführer, den ominösen 'Mr. Kilborn', hat noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Geplant ist, dass die Bande mit Carries Hilfe in flagranti bei einem Einbruch erwischt und zerschlagen wird. Als es wider Erwarten zu Problemen kommt, gerät Carrie in große Gefahr.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)