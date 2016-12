House of Cards Inlandsüberwachung

Inhalt -

Nach dem Skandal mit dem ehemaligen Reporter Goodwin zieht Heather Dunbar ihre Kandidatur zurück. Und somit steht Frank als Kandidat der Demokraten fest. Allerdings muss er sich noch nach einem geeigneten Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten umschauen. Mit Will Conway steht ihm auf Seiten der Republikaner ein junger, charismatischer und somit gefährlicher Gegner gegenüber. Währenddessen arbeitet Claire an einem Gesetz gegen illegalen Waffenbesitz und legt sich damit mit der einflussreichen NRA an.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)



Hauptdarsteller

Kevin Spacey (Francis Underwood)

Robin Wright (Claire Underwood)

Michael Kelly (Doug Stamper)

Neve Campbell (LeAnn Harvey)

Ali Mahershala (Remy Danton)

Derek Cecil (Seth Grayson)

Regie

Tom Shankland