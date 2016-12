Biene Maja Kraftprotz Hermann

Beim gemeinsamen Maiskornsammeln mit der Maus Alexander, Willi und Flip entdeckt Maja einen Garten mit übergroßem Gemüse. Als Flip davon probieren will, wird er von Frau Maikäfer gewarnt. Ihr Sohn Hermann ist dadurch dick und überheblich geworden. Alexander hat eine Idee, der verzweifelten Mutter zu helfen: Jemand soll Hermann zu einem Wettstreit im Gewichtheben herausfordern. Willi lässt sich lang und breit von Maja überreden. Schließlich gewinnt er den Zweikampf, denn Hermann muss sich eingestehen, dass er noch lange nicht so kräftig ist, wie er sich fühlt. Zukünftig will er die Finger von dem unnatürlich großen, chemisch gedüngten Gemüse lassen.