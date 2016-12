Limitless Unter Verschluss

Durch die Einnahme der Droge NZT kann Brian dem Gentechniker Arthur Maciel dabei helfen, die Lebensdauer einer Maus zu verlängern. Doch plötzlich ist die Maus verschwunden. Arthur vermutet, dass sein ehemaliger Freund Wilkerman dahinter steckt. Allerdings wird Wilkerman tot aufgefunden und Arthurs Fingerabdrücke sind überall am Tatort zu finden. Brian versucht nun die Unschuld von Arthur zu beweisen. Damit nicht genug, verlangt ein Handlanger von Senator Morra, dass Brian FBI-Akten stiehlt, die NZT betreffen. Hauptdarsteller Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris) Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran) Regie Doug Aarniokoski

Staffel I jeden Montag auf ORFeins

Die neue Serie des Senders CBS ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kinofilms (auf deutsch: "Ohne Limit") aus dem Jahre 2011 mit Bradley Cooper, der in einer wiederkehrenden Gastrolle als Senator Eddie Morra zu sehen sein wird. In "Limitless" wird dank einer neurotropischen Wunderdroge aus dem erfolglosen Musiker Brian Finch ein Hochleistungsgenie - was sich das FBI zunutze macht. Die ersten 22 Folgen gibt es jeden Montag um ca. 22.00 Uhr auf ORF eins zu sehen.



