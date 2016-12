Navy CIS: L.A. Omni

Das Unternehmen Norris Bio Tech arbeitet an einem Impfstoff gegen das Gift Rizin. Kurze Zeit später wird der Firmeninhaber in seinem Ferrari in die Luft gesprengt. Nun stellt sich die Frage, wer Interesse an Norris' Tod haben könnte. Im Lauf ihrer Ermittlungen entdecken Eric und Nell, dass das Verbrechersyndikat Omni an der Firma beteiligt ist. Deeks versucht inzwischen seine Diensttauglichkeit unter Beweis zu stellen.