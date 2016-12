1, 2 oder 3 Das kriegen wir gebacken

Bei Moderator Elton und Studiomaskottchen Piet Flosse dreht sich diesmal alles um Brot, Brezeln und natürlich auch um Kuchen und anderes süßes Gebäck.

Vom Reporterkind Sophie und Daniel Plum erfahren die Kandidaten warum der Blätterteig so heißt. Warum Bäcker bei der Herstellung von Laugengebäck Handschuhe tragen, warum Nürnberg und Aachen eine lange Lebkuchentradition haben und warum der Baumkuchen ein Loch in der Mitte hat - darum geht es im Buzzer-Quiz.

Gast Daniel Plum bereitet ein Schokoladensoufflee zu und erklärt, warum man die Backofentür nicht so oft aufmachen sollte.