Der kleine Drache Kokosnuss Wie geschmiert

Was für eine Tragödie! Der riesige Drache Big Bo hat seine Geschwindigkeit unterschätzt und ist beim Abbremsen in eine Felsspalte mitten im Fressdrachendorf gerutscht. Dort steckt er nun gnadenlos fest und das ausgerechnet an einem Tag wie heute, an dem die Fressdrachen das 'Fest der Festmahle' feiern wollen! Chef ist außer sich. Das Riesenvieh muss sofort verschwinden! Fragt sich nur, wie das gehen soll? Da kommt Kokosnuss eine Idee, wie er mit wenig Aufwand viel bewirken kann.