Die Simpsons Apucalypse Now

Als Sanjay seine Anteile am Mini-Supermarkt an seinen Sohn Jay weitergibt, bekommt Apu einen neuen Chef. Unter Jays Führung entwickelt sich der verstaubte Laden zu einem trendigen Mittelpunkt für Liebhaber gesunder Ernährung. Apu ist entsetzt! In seiner Not sucht er Hilfe bei Bart. Mit ein paar Streichen soll Bart Jays Erfolgskonzept sabotieren. Dummerweise hat Bart seinem Vater jedoch versprochen, seine kreative zerstörerische Ader nicht länger auszuleben.