Mr. Sunshine Die Tennis-Gala

Alonzo braucht einen Partner für eine Tennis-Charity-Veranstaltung. Als Ben erfährt, dass Alonzo beim Doppel gegen Sportlegende Jimmy Connors antreten wird, überredet er Alonzo, ihn als seinen Partner zu nominieren. Alles wäre perfekt, würde sich Ben nicht böse verplappern. Weil sie abgelenkt ist, fährt Crystal ihren Sohn Roman mit dem Golfwagen an und fürchtet daraufhin, von ihm verklagt zu werden. Crystal ahnt nicht, dass Roman mit seiner Mutter einfach nur etwas Zeit verbringen will.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)