Wickie und die starken Männer 3D Das unschlagbare Schwert Teil 3 - Halvars Leidenschaft

Endlich ist Halvar in Besitz des mächtigen Schwertes 'Haumichklein'. Dieses folgt jedoch seinem eigenen Willen und hackt auf alles, was in unmittelbarer Nähe aus Holz ist, ein. Entgegen Wickies Rat, das Schwert nicht mehr anzurühren, bricht Halvar in einem Beiboot auf, um Sven den Schrecklichen zu besiegen. Nur 'Haumichklein' führt er mit sich, und in das Schwert allein setzt er sein ganzes Vertrauen.