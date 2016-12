Hollywood Cops ("Hollywood Homicide") Originelle Action-Komödie mit Harrison Ford

Hauptdarsteller Josh Hartnett hat sich seit seinem Durchbruch mit dem Kriegsspektakel "Pearl Harbour" zu einem viel beschäftigten Darsteller Hollywoods hochgespielt. Mit seinem entwaffnenden Lächeln und einer liebenswerten Unbeholfenheit spielte sich der "Black Hawk Down"-Star in seiner ersten "leading man"-Rolle in "40 Tage, 40 Nächte" locker in die Herzen der ZuseherInnen. Außerdem beeindruckte er in dem schrägen Action-Thriller "Lucky Number Slevin" und der starbesetzten James-Ellroy-Verfilmung "The Black Dahlia" (2006).

Lolita Davidovich

Die Kanadierin jugoslawischer Abstammung feierte ihren Durchbruch mit "Blaze - Eine gefährliche Liebe" (1989) als Stripperin Blaze, in die sich Louisianas Gouverneur James Earl Long (Paul Newman) in den 1950er Jahren verliebte. Nach Filmen wie "Verliebt, verwöhnt und abgebrannt" (1990) mit Andie McDowell, "Knocked out" (1999) mit Antonio Banderas, "Begegnungen" (1994) als Rivalin von Sharon Stone, der sie den Ehemann alias Richard Gere ausspannte, oder "Gods and Monster" mit Brendan Fraser, machte sich die kurvenreiche Schauspielerin auch im Fernsehen einen Namen in Serien wie "The Agency" oder "The L Word".