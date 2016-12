Newton Hallstatt – die Reise der ältesten Holzstiege Europas

Hallstatt ist das älteste und am besten erhaltene Salzbergwerk der Welt. Und damit eine archäologische Schatzgrube: durch das Salz ist alles, was Bergleute vor 3000 Jahren im Bergwerk hinterlassen haben, perfekt konserviert. 2002 entdeckte ein Team um Ausgrabungsleiter Hans Reschreiter vom Naturhistorischen Museum eine vollständig erhaltene Stiege aus der Bronzezeit – ein Sensationsfund.

Um 1100 v. Chr. war sie bei einem Stolleneinsturz verschüttet worden. Die prähistorische Treppe weist eine außergewöhnliche Bauweise auf und erzählt zahlreiche Geschichten über das Leben der Menschen, die sie benutzt haben.

Wegen des hohen Bergdrucks an der Fundstelle musste die Stiege geborgen werden – ein aufwendiges Unterfangen. In 62 Einzelteile zerlegt, trat das archäologische Fundstück seine Reise durch österreichische Forschungsinstitute an: von der Dokumentation im Naturhistorischen Museum Wien zum Trocknen an die Universität für Bodenkultur in Tulln, weiter zum CT-Scan an der Montanuniversität in Leoben und schließlich zurück in die Salzwelten Hallstatt, wo sie 40 Meter unter der originalen Fundstelle wieder aufgebaut wurde.

In einer zukunftsweisenden interdisziplinären Zusammenarbeit von Archäologie, Geologie, Botanik, Holzforschung und Anthropologie liefert die Hallstätter Stiege laufend aufschlussreiche Hinweise auf das Leben der bronzezeitlichen Bergleute. In der Werkstatt der Archäologen am Salzberg in Hallstatt werden Fundstücke wie Pickel und Tragsäcke nachgebaut und ausprobiert.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden der Öffentlichkeit in weltweit einzigartiger Form präsentiert: in einem eigens ausgesprengten Schauraum mitten im Berg ist die Original-Stiege nun für Gäste aus aller Welt zu bewundern. Zusätzlich wird die Geschichte eines prähistorischen Arbeitstages als multimediale Präsentation direkt auf die Stiege projiziert.

Newton zeigt den Weg der Stiege durch Österreichs Forschungsinstitute und die erstaunlichen Erkenntnisse, die dabei ans Tageslicht kamen. Animationen der prähistorischen Bergleute lassen längst vergangene Zeiten in Hallstatt, einem Ort von höchster historischer und wissenschaftlicher Bedeutung, lebendig werden.



Gestaltung: Caroline Haidacher

Moderation: Matthias Euba