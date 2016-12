Saving Mr. Banks ("Saving Mr. Banks") Wie kam "Mary Poppins" auf die Leinwand?

Einzig der Hartnäckigkeit des Hollywood-Visionärs Walt Disney (5. Dezember 1901 - 15. Dezember 1966) ist es zu verdanken, dass der Musical-Klassiker "Mary Poppins" aus dem Jahre 1964 je in die Kinos kam und einen beispiellosen Siegeszug rund um den Erdball angetreten hat. P.L. Travers, die Autorin der Geschichten über das magische Kindermädchen Mary Poppins, weigerte sich jahrelang, die Filmrechte an Disney zu verkaufen, bis sie schließlich aus Geldnot nach Hollywood reiste, um mit dem Maus-Chef die Verhandlungen über eine Verfilmung zu führen.

Genau da setzt der Film unter der Regie von John Lee Hancock ("Blind Side - Die große Chance") ein, der die beiden Hochkaräter Emma Thompson als sture Autorin aus down under und Everybody's Darling Tom Hanks (mit dem Real-Life-Drama 'Sully' ab 2.12. in unseren Kinos) als Zeichentrickkönig mit Charme gegeneinander antreten lässt. Zwei Wochen wird Travers Gast von Disney sein und mit dem Drehbuchautor und den berühmten Komponisten-Brüdern Robert und Richard Sherman um jedes Detail rangeln. Dabei spielt in Rückblenden der geliebte Vater der Autorin ( Colin Farrell ) eine tragende Rolle. Eine Oscar-Nominierung gab es für die Beste Filmmusik, Emma Thompson wurde als Beste Schauspielerin für einen Golden Globe nominiert.

Inhalt

Walt Disney will das erfolgreiche Kinderbuch 'Mary Poppins' unbedingt verfilmen, so hat er es seinen beiden Töchtern versprochen. Über zwanzig Jahre verweigert die exzentrische Autorin P.L. Travers jedoch strikt die Freigabe der Rechte. Finanziell angeschlagen, kommt sie 1961 aber der Einladung in die Disney-Studios in L.A. nach. Nur, wenn ihr bis ins letzte Detail Entscheidungsfreiheit gewährt wird, würde sie einwilligen. Ihre sture Haltung gefährdet das Projekt, bis Walt Disney den wahren Grund ihres Widerstands erfährt.



