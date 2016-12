Verrückte Weihnachten ("Christmas with the Kranks")

Nachdem ihre Tochter erstmals den Heiligen Abend nicht im trauten Heim verbringen wird, verzichten Nora und Luther Krank (Tim Allen und Jamie Lee Curtis) auf traditionelle Weihnachten und buchen eine Kreuzfahrt in die Karibik. Doch ihre weihnachtsbesessenen Nachbarn sind mit ihrem Plan überhaupt nicht einverstanden ...

Die Kranks wollen dieses Jahr Weihnachten einmal ausfallen lassen und freuen sich auf eine Kreuzfahrt in die Karibik. Die Tochter ist ohnehin im fernen Peru und wozu sich den ganzen Stress und die irren Kosten antun? Doch Nora und Luther Krank haben nicht mit der heftigen Reaktion ihrer Nachbarn gerechnet. Die sind hellauf empört, dass sich die Kranks vor dem Weihnachtsrummel, samt obligater Lichterdekorationen und großer Party, drücken wollen.

Unter der Führung von Wichtigtuer Dan Aykroyd protestieren die Nachbarn lautstark gegen die abtrünnigen Weihnachtsfreunde. Als sich ihre Tochter Blair überraschenderweise doch noch für die Festtage ankündigt, und ihrem peruanischen Freund zeigen will, wie Weihnachten in ihrer Famile gefeiert wird, ist Feuer am Dach. In Windeseile müssen die Weihnachtsverweigerer Nora und Luther das perfekte Weihnachtsfest auf die Beine stellen.

Nach der Romanvorlage von John Grishams "Das Fest" inszenierte Comedy-Profi Joe Roth ("American Sweethearts") eine kurzweilige Komödie, die mit dem 'Santa-Clause'-erprobten Tim Allen und Ex-Scream-Queen und Komiktalent Jamie Lee Curtis als weihnachtsmüdes Ehepaar perfekt besetzt ist. Das Drehbuch von Multitalent Chris Columbus (Regisseur von u.a. "Home alone" sowie 2 "Harry-Potter"-Filmen) nimmt den exzessiven Weihnachtswahn mit unzähligen Gags aufs Korn und hält köstliche Slapstickeinlagen für seine Hauptdarsteller parat. Zusammen mit dem gelungenen Soundtrack aus Standardliedern und neuinterpretierten Klassikern sorgt "Christmas with the Kranks" (Originaltitel) für unbeschwerte vorweihnachtliche Familienunterhaltung.

DARSTELLER Tim Allen (Luther Krank)

Jamie Lee Curtis (Nora Krank)

Julie Gonzalo (Blair Krank)

Dan Aykroyd (Vic Frohmeyer)

Erik Per Sullivan (Spike Frohmeyer)

REGIE Joe Roth