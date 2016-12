K 3 Mission Discokugel

K3 sollen in Australien ihr neues Album vorstellen. Dabei darf natürlich eine kleine Besichtigungstour durch Down Under nicht fehlen. Der Spaß hat ein jähes Ende, als die Mädchen bemerken, dass ihre Discokugel verschwunden ist. Auf ihr befinden sich alle strenggeheimen neuen K3-Songs. Natürlich wäre es ein schreckliche Katatrophe, würden die Lieder in falsche Hände geraten. Wie sich herausstellt, hat Bob die Discokugel gestohlen, um sie teuer an die Konkurrenz zu verkaufen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)