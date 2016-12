Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Die Tanz-Prinzessin

Vinnie ist ein großer Fan der Fernsehshow „Schwing das Tanzbein“. Einmal die Woche verwüstet er das gesamte Tiergeschäft auf der Suche nach der Fernbedienung, um keine Sekunde zu verpassen. Blythe bietet ihm an, gemeinsam mit ihrem Vater nach Hollywood zu fliegen und die Aufzeichnung der Show zu besuchen. Die anderen Tiere überlegen sich in der Zwischenzeit einen sicheren Ort, an dem sie die Fernbedienung aufbewahren können.