Dawson's Creek Die Frau an seiner Seite

Dawson gelingt es, Joey doch zur Mitarbeit bei seinem neuen Film zu bewegen. Während der Dreharbeiten merken sie, dass sie ihre Trennung noch nicht überwunden haben. Andy schluckt seit dem Tod ihres Bruders Psychopharmaka. Pacey spricht sie darauf an und Andy gerät derart in Wut, dass sie mit ihm Schluss macht. Doch so leicht gibt Pacey nicht auf. Er ist wild entschlossen, sie zurückzugewinnen.