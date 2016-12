K 3 Hinters Licht gef├╝hrt

Ein Traum geht für die Mädchen in Erfüllung, als ihnen Maxine erzählt, dass sie für das Abschlusskonzert der Fashion Week in Paris gebucht sind. Kaum dort angekommen, platzen Kate, Kim und Kylie in ein geheimes Treffen zwischen ihrem Leibwächter und Agent Y. Angeblich plant der Milliardär William Carson die Entführung Prominenter. X soll mithelfen, ihn zu stoppen, bevor es ernst wird. Widerwillig nimmt X die Mädchen mit auf Verbrecherjagd. Tatsächlich legen die drei einiges Talent als Spione an den Tag.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)