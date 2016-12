Arthur Weihnachtsmann ("Arthur Christmas")

Überaus witziges, kunterbuntes Abenteuer aus dem Hause der 'Aardman Animations' ('Wallace & Gromit', 'Die Piraten! - Ein Haufen merkwürdiger Typen'). Der tollpatschige Arthur will das Weihnachtsfest retten, nachdem sein älterer Bruder das allljährliche Geschäft voll technologisiert hat. Beste Unterhaltung für die gesamte Familie!



Steve Claus, der älteste Sohn des amtierenden Weihnachtsmannes, hat alles modernisiert. Statt des alten Schlittens setzt er lieber auf ein hochtechnologisiertes Raumschiff. Unzählige Elfen lässt er mit militärischer Präzision abertausende Geschenke verpacken und verladen. Trotz des ausgeklügelten Systems wartet ein Kind jedoch immer noch auf die Erfüllung seines Herzenswunsches. Jetzt ist Steves jüngerer Bruder, der tollpatschige Arthur, an der Reihe. Gemeinsam mit seinem grummeligen Opa und dessen uraltem Rentier startet er in ein turbulentes Abenteuer, um das Weihnachtsfest zu retten.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)