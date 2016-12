Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung ("The Santa Clause 3") Weihnachtsspaß für die ganze Familie

Bereits zum dritten Mal schlüpft Tim Allen in die Rolle des Weihnachtsmannes und bekommt diesmal Konkurrenz von Väterchen Frost in Gestalt von Klamauk-Comedian Martin Short. Der will nämlich das Weihnachtsfest an sich reißen und sabotiert Santa Clause, wo er nur kann...

Zum dritten Mal hängt sich "Hör mal wer da hämmert"- Bastler Tim Allen seinen roten Mantel um und hat alle Hände voll zu tun, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten.



Mit den bereits vertrauten Zutaten aus spritzigem Humor und flauschigen Gefühlsmomenten bringt Regisseur Michael Lembeck die glitzernd-bunte Welt von Weihnachtsmann Santa Clause auf die Leinwand und stellt ihm diesmal den neidischen Gegenspieler Jack Frost (Martin Short ) zur Seite, der am Nordpol einen Vergnügungspark aufziehen will. Dabei hat Santa Clause ohnehin schon genug Stress: seine Frau ist hochschwanger, seine Schwiegereltern (M.A.S.H.-Star Alan Arkin und 60s-Ikone Ann-Margret) kommen zu Besuch und in der Elfenfabrik geht alles drunter und drüber.

Santa in Zivil Bild: Durch einen Trick von Jack Frost findet sich Santa Clause wieder in seinem alten Leben als Scott Calvin wieder (c)ORF/Disney

Inhalt Kurz vor Weihnachten lädt Scott alias Santa Clause all seine Verwandten überraschend zu sich am Nordpol ein. Der kaltherzige Jack Frost sieht seine Chance gekommen. Er nützt Santas Familientreffen, um endlich die Macht an sich zu reißen. Er macht sich eine Klausel im Weihnachtsmannvertrag zu Nutze, die die beiden Kontrahenten schlagartig in die Vergangenheit zurückwirft. Jetzt will Frost am Nordpol einen Vergnügungspark errichten. Scott muss nun ganz ohne Santas Magie das Weihnachtsfest retten.

Herr und Frau Santa Clause Mrs. Clause ("ER"-Ärztin Elisabeth Mitchell) steht kurz vor der Geburt ihres Babys, da lädt ihr Ehemann Santa Clause die ganze Familie zum Nordpol ein.

Darsteller Tim Allen (Scott Calvin / Santa Claus)

Martin Short (Jack Frost)

Elizabeth Mitchell (Carol Calvin / Mrs. Claus)

Judge Reinhold (Neil Miller)

Liliana Mumy (Lucy Miller)

Wendy Crewson (Laura Miller)

Ann-Margret (Sylvia Newman)

Alan Arkin (Bud Newman)

Abigail Breslin (Trish)

REGIE Michael Lembeck