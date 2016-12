Zum 50. Todestag v. Walt Disney am 15.12.2016: Disney präsentiert:

Als singendes und zauberndes Kindermädchen Mary Poppins eroberte die britische Schauspielerin und Sängerin Julie Andrews mit Zauberworten wie "Supercalifragilisticexpialidocious" und mit unvergesslichen Ohrwürmern wie "Wenn ein Löffelchen voll Zucker" in den 1960er Jahren die Herzen der Zuseher. Das mit insgesamt fünf Oscars ausgezeichnete Musical basiert auf den ersten beiden Mary-Poppins-Romanen der australischen Schriftstellerin P. L. Travers (1899–1996). Die Musik stammt vom Brüderpaar Richard M. und Robert B. Sherman und wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Julie Andrews erhielt gleich für ihre erste Filmrolle den Oscar als Beste Hauptdarstellerin.

Inhalt

London, um 1910. Jane und Michael, die Kinder der Familie Banks, sind wieder einmal verschwunden. Vom Kindermädchen fehlt jede Spur. Wahrhaft ein Glück, dass der aufkommende Ostwind Mary Poppins gerade jetzt heranweht. Dank magischer Kräfte verwandelt die gute Fee das Alltagsleben der Banks in ein fröhlich wundervolles Reich der Fantasie.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / englisch)