Sister Act II: In göttlicher Mission ("Sister Act 2: Back in the Habit") Mit Thomas Gottschalk als Klosterkoch

Showstar Deloris (Whoopi Goldberg) verwandelt sich erneut in Schwester Mary Clarence und soll diesmal aus einer Bande von High-School Rabauken einen Spitzenchor formen...

Ihren Nonnen-Freundinnen zuliebe schlüpft Nachtclubsängerin Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) noch einmal in ihre Schwestern-Robe und soll als Undercover-Nonne Mary Clarence eine Bande wilder Teenager zähmen. James Coburn glänzt als Schulleiter.

Oscar-Gewinnerin Whoopi Goldberg Die viermalige Oscar-Präsentatorin Whoopi Goldberg (geboren am 13. November 1955 in New York) erhielt im Jahre 1991 für ihre exzentrisch-witzige Darstellung des widerwilligen Mediums im Liebesdrama "Ghost - Nachricht von Sam" selbst einen Oscar sowie einen Golden Globe als Beste Nebendarstellerin.

Inhalt Nach ihrem Versteckspiel im Kloster ist die Nachtklubsängerin Deloris die Hauptattraktion in einer Revue geworden. Um ihren alten Freundinnen zu helfen, schlüpft sie aber noch einmal in die Nonnenkluft. Die Kinder, die nun an der St. Francis Highschool unterrichtet werden, sind außer Rand und Band. Mit eher unkonventionellen Methoden versucht Deloris, die wilden Teenies in den Griff zu bekommen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)

DARSTELLER Whoopi Goldberg (Deloris Van Cartier/Schwester Mary Clarence)

Kathy Najimy (Schwester Mary Patrick)

Barnard Hughes (Pater Maurice)

James Coburn (Mr. Crisp)

Wendy Makkena (Schwester Mary Lazarus)

Thomas Gottschalk (Pater Wolfgang)

REGIE Bill Duke

Drehbuch: James Orr, Jim Cruickshank, Judi Ann Mason

Kamera: Oliver Wood

Musik: Miles Goodman



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)