Der putzige Golden Retriever-Welpe Santa Pfote begleitet den Weihnachtsmann beim Verteilen der Geschenke nach New York. Dort werden die beiden voneinander getrennt. Santa Claus wird verletzt in ein Krankenhaus gebracht und kann sich an rein gar nichts mehr erinnern. Auf sich allein gestellt, schließt sich Pfote ein paar Straßenhunden an. Gemeinsam kümmern sie sich um ein Waisenmädchen, das der Wilkür seiner bösartigen Pflegemutter ausgeliefert ist. Im Spielzeugladen des jungen Paares Huckle wenden sich die Schicksale der munteren Abenteurer schließlich zum Guten.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)