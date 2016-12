Die Hüter des Lichts ("Rise of the Guardians")

Temporeiches, Herz erwärmend charmantes Fantasy-Animationsabenteuer nach der Buchreihe von William Joyce. In mitreißend humorvoller Dreamworks-Manier ('Madagascar', 'Shrek') inszeniert Peter Ramsey ('Monsters vs. Aliens') den fantasievoll geführten Kampf um den Glauben an das Wunderbare. Unterhaltung für die gesamte Familie!



Der Weihnachtsmann, die Zahnfee, der Osterhase und das Sandmännchen kümmern sich als 'Hüter des Lichts' um die fantasievollen Träume, Erinnerungen und Hoffnungen aller Kinder. Ihr Erzfeind Mr. Pitch verfolgt jedoch andere Pläne. Sein Ziel ist es, auf der Erde Angst und Schrecken zu verbreiten. Glück und Freude will er mit Alpträumen vertreiben. Die Hüter des Lichts setzen auf die Hilfe des impulsiven, jungen Kobolds Jack Frost, doch dieser muss sich seiner positiven Kräfte erst bewusst werden.