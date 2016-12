K 3 Totale Pechsträhne!

Mit ihrem Tourbus sind die K3 Girls nach Acapulco unterwegs, da geht ihnen mitten in der Wüste plötzlich der Treibstoff aus. Ein Hai-Gebiss hat sich im Bezintank verfangen. Wie sich zeigt, nimmt die Pechsträhne damit allerdings noch längst kein Ende. In einer verlassenen Tankstelle treffen die Mädchen schließlich auf ihren alten Bekannten, den Schamanen Varuamana. Er kennt die Quelle allen Übels. Aus Versehen hat Veruamana einen Unglückszauber ausgelöst, aus dem es offenbar kein Entrinnen gibt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)