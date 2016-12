Two and a Half Men Tattoo-Tata

Jake schaut bei Alan vorbei und präsentiert seinem Vater bei dieser Gelegenheit seine Freundin. Tammy ist nicht nur doppelt so alt wie Jake, sie ist überdies Mutter von drei Kindern und besitzt ein Tattoo-Studio. Als sie sich im Gespräch als außerordentlich vernünftige Person entpuppt, ist Alan beruhigt. Er ahnt nicht, dass Jake Hintergedanken hat. Unter vier Augen vertraut er Walden an, dass er Tammy in Las Vegas heiraten wird. Lange kann Walden dieses Geheimnis nicht für sich behalten.