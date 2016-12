K 3 Gefangen im Bermuda-Dreieck

Begeistert steuern die K3 Girls mit ihrem schwimmenden Tourbus Jamaika an. Dort sollen sie mit den besten Musikern der Welt ihr neuestes Album aufnehmen. Die Mädchen befinden sich noch mitten auf hoher See, als plötzlich sämtliche Navigationsgeräte ausfallen. Ehe sie sich versehen, stecken Kate, Kim und Kylie im Bermuda Dreieck fest. Dort den Weg wieder herauszufinden, erfordert viel Mut und Improvisationstalent.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)