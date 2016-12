Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Tiefschläge

Paloma wurde von Troy gefeuert und mit Geld ruhig gestellt. Dani übernimmt die Behandlung des Boxers Blake Bridges. Der ehemals erfolgreiche Athlet hat seit seinem letzten K.O. Angst, wieder in den Ring zu steigen. Die Therapie macht rasante Fortschritte, doch Bridges bringt Dani in eine unmögliche Situation. In der Zwischenzeit steht T.K.s Behandlung unmittelbar bevor. Doch nach und nach häufen sich seine Zweifel an der angeblichen Wunderkur.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)