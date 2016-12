Ein Auftritt im Central Park führt die K3 Girls nach New York. In der Hotellobby treffen sie auf JP Piquet, der ein Interview mit ihnen führen will. Als die Mädchen ihm einen Korb geben, beschließt sein Bruder, JPs Ehre wiederherzustellen und sich an den Mädchen zu rächen. Mit einer speziellen Kamera löscht er Kims und Kylies Erinnerung aus. Dasselbe Schicksalt ereilt X, als er den beiden zu Hilfe kommen will. Im Handumdrehen steht Kate drei Gedächtnislosen gegenüber und das Konzert rückt immer näher!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)