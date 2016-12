Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Die falsche Vorstellung

Blythe möchte an einem Mathematikwettbewerb teilnehmen. Während sie all ihren Grips braucht, um auf die Lösungen zu kommen, scheinen die Biskit Zwillinge die Aufgaben im Handumdrehen zu lösen. Blythe setzt sich dafür ein, dass die Schwestern in ihrem Team mitknobeln. In der Zwischenzeit besucht die mysteriöse Siamkatze Scarlett Holmes das Tiergeschäft. Die anderen halten Scarlett für eine gefährliche Spionin.