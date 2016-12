Under the Dome Tod und Teufel

Da Maxine kein Druckmittel mehr gegen Barbie in der Hand hat, verliert sie ihren Einfluss auf ihn. Doch Maxine will sich das nicht so einfach gefallen lassen und rächt sich dafür an ihrer unliebsamen Konkurrentin Julia. Inzwischen verstehen Angie, Joe, Junior und Norrie immer besser, wie sie mit der Kuppel kommunizieren können. Sie erhalten von der Kuppel eine Botschaft, die jedoch ein großer Schock für die Teenager ist.