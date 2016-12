K 3 Wachsfiguren au├čer Rand und Band

Die K3 Girls haben bei ihrem letzten Konzert in Mexiko Armreifen eines Maya-Gottes geschenkt bekommen, die wunderbar golden glänzen. Zurück in Europa schauen die Mädchen in London vorbei. Dort wurden Wachsfiguren von ihnen hergestellt, die die Mädchen im berühmten Wachsfiguren-Kabinett selbst präsentieren sollen. Als sie den lebenlosen Doppelgängerinnen aus einer Laune heraus ihre Armbänder anstecken, hat dies ungeahnte Folgen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)