K 3 Maskenzauber

Auf die K3 Girls warten sagenhafte Neuigkeiten! Ihre größte Konkurrenz, die Mixed Tapes, haben sich überworfen und aufgelöst. Kate, Kim und Kylie irren sich gewaltig, wenn sie glauben, dass ihnen so etwas nie passieren kann. Als Kate auf einer Antiquitätenmesse eine alte, polynesische Maske entdeckt und sie aufsetzt, hält sie sich plötzlich für eine Astronautin und glaubt, in diesem Beruf ihre wahre Bestimmung gefunden zu haben. Zum Schrecken ihrer Bandkolleginnen will Kate K3 daraufhin verlassen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)