Grey's Anatomy Was zählt ist die Liebe

Am Valentinstag wollen Derek und Meredith einen Abend zu zweit verbringen. Deshalb passt Lexie inzwischen auf Zola auf. Und auch Mark wird mit Babysitterpflichten betraut, damit Callie Arizona überraschen kann. Inzwischen füllt sich das Krankenhaus: Ein junges Mädchen hat eine allergische Reaktion und ein Rosenhändler kracht mit seinem Wagen direkt in die Notaufnahme.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)