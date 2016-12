Malcolm mittendrin Das Weihnachts-Dilemma

Weihnachten steht vor der Tür und Malcolm, Reese und Dewey sind außer Rand und Band. Zur Strafe will Lois das Weihnachtsfest ausfallen lassen. Zunächst versuchen die Brüder artig und brav zu sein. Da sie damit auch in Zukunft erpressbar wären, ändern sie ihre Pläne und brechen die Garage auf, um an ihre Geschenke zu gelangen. Francis wird an Heilig Abend zu seiner Großmutter geschickt. Diese zeigt wenig Freude am besinnlichen Fest und ärgert ihren Enkel mit bösartigen Bemerkungen.