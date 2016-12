Echo Park

Das Leben ist nicht gerade leicht für May Greer. Sie träumt von einer Karriere als Schauspielerin, aber ihr Alltag beschert ihr anderes: Um für sich und ihren achtjährigen Sohn Henry den Unterhalt zu verdienen, jobbt sie in einer Bar. Aber May gibt nicht so schnell auf. Im "L.A. Weekly" gibt sie Anzeigen auf, um als Schauspielerin weiterzukommen. Und sie sucht - und findet - einen Untermieter.