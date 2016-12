Während sie in unzähligen TV-Duellen immer wieder die gleichen Sätze wiederholten, zeigten sich Professor Van der Bellen und Ingenieur Hofer in Willkommen Österreich stets von ihrer privaten Seite. Empfang in den eigenen vier Wänden, Spaziergang mit den Hunden, Besuch im Waschsalon - die WÖ-Kameras waren immer mit dabei.

Es ist nur konsequent, dass der frischgewählte Bundespräsident am Dienstag nach der Wahl im Rahmen von Willkommen Österreich das Wort an das Volk richten wird.



Auf Grund des großen Erfolges der Filme "Peter Klien und die Bundespräsidentenwahl 1" sowie "Peter Klien und die Bundespräsidentenwahl 2" hat sich der ORF entschieden, eine Fortsetzung zu drehen. Sehen Sie am Dienstag in Willkommen Österreich "Peter Klien und die Bundespräsidentenwahl 3".



"Sie besitzt eine Redegabe, die manche sogar als überaus gefährliche, Mann-stoppende Waffe bezeichnen", heißt es im Pressetext zu Monika Grubers neuestem Streich. Wenn dem so ist, dann bezieht sich das wohl nur auf das Privatleben der bayrischen Kabarettistin. Denn die Berufskollegen stehen Schlange, um mit der goscherten Gruaberin zusammenarbeiten zu dürfen. Nach Michael Niavarani knöpft sich Monika Gruber den nächsten österreichischen Kollegen vor. Gemeinsam mit Viktor Gernot spielt sie in "Küss die Hand" vor begeistertem Publikum. Stermann und Grissemann treffen am Dienstag in Willkommen Österreich Monika Gruber und Viktor Gernot zum Gespräch.



Die erste Begegnung mit Anja Plaschg aka Soap&Skin vor sieben Jahren lief für Stermann und Grissmannn nicht ganz so rund. Diesmal kommt die eigensinnige Musikerin ins WÖ-Studio, um über den Film "Die Geträumten" zu sprechen. Die heute 26-Jährige spielt darin die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann.



Wenn Soap&Skin zum Konzert lädt, dann kommen sie alle, Fans und JournalistInnen aus der ganzen Welt. Am Ende der kommenden Willkommen-Österreich-Ausgabe dürfen wir uns auf einen ganz besonderen Auftritt freuen. Soap&Skin gibt den Song "Creep" auf der WÖ-Showbühne zum Besten.