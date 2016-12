Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Trubel im Tierladen

Frau Twombly hat einen ihrer berüchtigten Putzanfälle. Wie verrückt schrubbt und poliert sie, was das Zeug hält. Als das Putzmittel ausgeht, soll Blythe auf ihr Tiergeschäft aufpassen, während sie Nachschub besorgt. Dummerweise ist Zoes alte Konkurrentin Madame Pommes im Laden und die beiden geraten sich bald in die Haare. Es dauert nicht lange, da herrscht in der blitzblanken Tierhandlung wieder Chaos.