How I Met Your Mother Am Haken

Ted würde für seine neue Flamme Tiffany alles tun. Die scheint sich allerdings nicht wirklich für ihn zu interessieren, sondern hält ihn sich nur warm, um gelegentlich seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Ted muss sich eingestehen, dass auch er sich einer Frau gegenüber ähnlich verhält: Seit geraumer Zeit lässt er Bibliothekarin Henrietta zappeln, um sie ab und an für seine Zwecke auszunutzen. Und damit steht er nicht allein da: Auch Lily und Robin haben Verehrer, die sie hinhalten. Hauptdarsteller Josh Radnor (Ted Mosby)

Jason Segel (Marshall Eriksen)

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Neil Patrick Harris (Barney Stinson)

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Regie Pamela Fryman